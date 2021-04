Organização ambiental vai a tribunal para bloquear investimento britânico em gás natural em Moçambique

A organização ambiental 'Friends of the Earth' anunciou hoje ter recebido autorização para ir a tribunal e tentar bloquear o investimento financeiro do Governo britânico para o projeto de gás natural liquefeito (GNL) do norte de Moçambique.

A luz verde foi dada hoje pelo Tribunal Superior de Londres [High Court] para que seja feita uma Revisão Judicial [Judicial Review] que vai analisar se o investimento está de acordo com a legislação em vigor, incluindo com os compromissos feitos no Acordo de Paris.

A audiência sobre o caso não está ainda agendada, mas deverá realizar-se ainda este ano.

O Governo britânico confirmou no ano passado que iria contribuir com até 1,15 mil milhões de libras (1,3 mil milhões de euros) para o projeto de gás natural liquefeito (GNL) do norte de Moçambique, através da agência UK Export Finance (UKEF).

A organização ambiental argumenta que só a fase de construção vai aumentar as emissões de gases com efeito de estufa em Moçambique em até 10% até 2022, e que, posteriormente, o gás natural extraído vai gerar ainda mais emissões estimadas em cerca de 116 MtCO2e por ano.

MtCO2e é o equivalente a milhões de toneladas de dióxido de carbono, uma medida usada para avaliar o impacto dos gases com efeito de estufa para o aquecimento global.

"Como é que Boris Johnson pode esperar que o resto do mundo deixe de usar combustíveis fósseis quando o seu governo está a dar apoio tão entusiástico a um projeto que poderá ter o mesmo impacto ambiental que todo o setor de aviação da UE", questionou Will Rundle, diretor jurídico da Friends of the Earth, num comunicado.

O primeiro-ministro britânico anunciou este ano que o Reino Unido iria deixar de financiar projetos do setor de energia de combustíveis fósseis no estrangeiro a partir de 31 de março de 2021, deixando em aberto os projetos já aprovados.

A decisão inclui financiamento internacional e apoio a empresas britânicas envolvidas em novos projetos de petróleo, gás natural e carvão.