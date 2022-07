"Os pais nunca morrem porque são o amor mais verdadeiro": Tchizé dos Santos reage à morte do pai

Tchizé dos Santos, filha de José Eduardo dos Santos, foi das primeiras a reagir à morte do pai, esta sexta-feira.



A filha do ex-presidente de Angola recordou o pai com várias fotografias antigas de ambos. "Os pais nunca morrem porque são o amor mais verdadeiro que os filhos conhecem em toda a vida.





Eles vivem para sempre dentro de nós.", escreveu na homenagem.





Noutra publicação, feita minutos antes, Tchizé aproveitou para lançar farpas ao atual presidente de Angola, João Lourenço, à ex-mulher do Paiu, Ana Paula dos Santos e também ao MPLA. "Digam isso ao João Lourenço, Ana Paula, João Afonso e ao @mplaoficial", escreveu na legenda de uma fotografia onde de lê "apagar a luz do outro não vai fazer com que a sua brilhe mais".







Sobrinho Bento 'Kangamba' fala em "grande perda" para o país

O general angolano Bento dos Santos 'Kangamba', sobrinho por afinidade de José Eduardo dos Santos, considerou esta sexta-feira "uma grande perda" a morte do ex-presidente angolano, sublinhando como "grande ensinamento" a sua humildade e dedicação ao país.

"É uma grande perda, uma grande perda como cidadão angolano, como pai, como amigo, como família", lamentou 'Kangamba' em declarações à Lusa, classificando José Eduardo dos Santos como "um grande camarada, uma grande pessoa, amigo do seu amigo".

Casado com uma sobrinha de José Eduardo dos Santos, o general disse que a família retirou "um grande ensinamento" do ex-presidente: "Respeitar as pessoas, ser humilde com as pessoas, a dedicação toda".



Políticos reagem à morte de José Eduardo dos Santos

"Foi o interlocutor de todos os Presidentes Portugueses em Democracia", diz Marcelo Rebelo de Sousa

Marcelo Rebelo de Sousa reagiu esta sexta-feira à morte de José Eduardo dos Santos, ex-presidente de Anagola, considerando que foi "uma personalidade que marcou as relações" entre Portugal e Angola, recordando a articulação diplomática entre os dois países.



Em declarações à SIC, o Presidente da República antecipou a nota de pesar a ser publicada na página oficial da Presidência da República Portuguesa.





"Teve como interlocutores todos os Presidentes da República Portuguesa. Foram muitas décadas de relacionamento, Portugal-Angola, Angola-Portugal, também com todos os Governos", começou por recordar Marcelo.



"Foi um protagonista decisivo em momentos mais diversos dessas décadas, desde final dos anos 70, até à substituição pelo presidente João Lourenço".



Marcelo adiantou que falou ao telefone com João Lourenço, atual presidente angolano, e que vai estar presente nas cerimónias fúnebres de José Eduardo dos Santos.



"Nesse sentido, é evidente que já apresentei as condolências ao presidente João Lourenço telefonicamnte. Portugal estará representado pelo Presidente da República e pelo ministro dos Negócios Estrangeiros nas exéquias. É evidente que é uma personalidade que marcou as relações num período sensível, pós independência em Angola", disse Marcelo Rebelo de Sousa.



A nota de pesar viria a ser publicada pouco depois:

Santos Silva realça "contributo determinante" para construção da paz em Angola

O presidente da Assembleia da República realçou esta sexta-feira o "contributo determinante" do ex-chefe de Estado angolano José Eduardo dos Santos para a construção da paz em Angola, e enviou sentidas condolências ao povo angolano e à Assembleia Nacional deste país.

Esta posição foi transmitida por Augusto Santos Silva, ex-ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros, numa mensagem que divulgou na rede social Twitter em reação à morte de José Eduardo dos Santos, aos 79 anos, numa clínica em Barcelona, em Espanha, após semanas de internamento.

"Na morte de José Eduardo Santos recordo o seu contributo determinante para a construção da paz em Angola. Transmito sentidas condolências à Assembleia Nacional e a todo o povo angolano", escreveu o presidente da Assembleia da República.

Chega recorda "tiques de nepotismo" de "um dos principais responsáveis pelo empobrecimento do povo angolano

André Ventura, presidente do Chega, foi o primeiro dirigente partidário português a reagir à morte de José Eduardo dos Santos.



Ventura começou por dar os pêsames à família, mas acabou a criticar o legado do ex-presidente angolano, que considerou "um dos principais responsáveis pelo empobrecimento do povo angolano".



"Aglomerou toda a família como a verdadeira elite do poder, com tiques de nepotismo muito, muito profundos, e que o Estado angolano ainda hoje está a pagar", declarou Ventura.



PCP recorda homem que venceu "sobre domínio colonial português"

O PCP transmitiu esta sexta-feira as "sentidas condolências" ao MPLA e à população angolana pela morte do antigo Presidente José Eduardo dos Santos, considerando que conduziu o país "à vitória sobre o domínio colonial português".

Em comunicado, o PCP "transmite ao Movimento Popular para a Libertação de Angola [MPLA] e ao povo angolano as sentidas condolências" pela morte de José Eduardo dos Santos.

Os comunistas recordam Eduardo dos Santos como um homem "que conduziu o povo angolano à vitória sobre o domínio colonial português" enquanto presidente do MPLA e que depois de ser eleito Presidente da República travou "duríssimos combates, com dificuldades e complexidades", pela defesa e consolidação da independência do país, e "contra a agressão imperialista e racista".

"Recordando a contribuição de José Eduardo dos Santos para o desenvolvimento das tradicionais relações de amizade e solidariedade entre o PCP e o MPLA, assim como para as relações entre o povo português e o povo angolano, o PCP reitera ao MPLA o seu sentido pesar e a sua solidariedade", lê-se no comunicado.



BE contra limpar história manchada por "triste realidade"

O BE afirmou esta sexta-feira que José Eduardo dos Santos liderou Angola "em função dos seus interesses" e "contra o povo", num "regime autocrático e cleptocrático", defendendo que a sua morte não pode "limpar uma história" manchada pela "triste realidade".

Numa curta declaração aos jornalistas nos Passos Perdidos da Assembleia da República, o líder parlamentar do BE, Pedro Filipe Soares, reagiu à morte de José Eduardo dos Santos, que faleceu hoje aos 79 anos, numa clínica em Barcelona, em Espanha, após semanas de internamento.

"O Bloco de Esquerda gostava de realçar que estamos a falar de uma pessoa que foi líder de um país que governou em funções dos seus interesses, dos interesses da sua família e de uma pequena elite, contra todo um povo", começou por criticar.

Segundo o dirigente do BE, José Eduardo dos Santos "esteve à frente de um regime autocrático, cleptocrático, responsável pelo assassinato de centenas de pessoas".

"Neste momento que ficará também marcado para a história não podemos deixar que ele sirva para limpar uma história que é manchada por esta triste realidade", enfatizou.



PSD destaca papel na consolidação da independência e construção da paz

O PSD enviou esta sexta-feira as condolências à família e ao povo angolano pela morte do antigo presidente José Eduardo dos Santos, destacando o seu papel "na consolidação da independência" e "construção dos alicerces da paz e da unidade nacional".

Numa curta nota enviada às redações, o PSD manifestou pesar pela morte de José Eduardo dos Santos, que faleceu hoje aos 79 anos, numa clínica em Barcelona, em Espanha, após semanas de internamento.

"O PSD envia à família, ao Povo e ao Estado Angolano, as condolências pelo falecimento do ex-presidente José Eduardo dos Santos, evocando, nesta hora de luto, o seu papel na consolidação da independência e na construção dos alicerces da paz e da unidade nacional", pode ler-se.



Cavaco Silva recorda "artífice decisivo" na construção da paz

O antigo Presidente da República Cavaco Silva enviou esta sexta-feira "as mais sentidas condolências" à família do ex-chefe de Estado angolano José Eduardo dos Santos, que recordou como um "artífice decisivo na construção da paz".

"No momento da morte do antigo Presidente José Eduardo dos Santos, envio à sua família as mais sentidas condolências e ao povo amigo de Angola uma palavra de conforto pela partida de uma notável figura nacional", dá conta uma nota do gabinete de Cavaco Silva enviada à Lusa.

O antigo Presidente português recorda Eduardo dos Santos como "um artífice decisivo na construção da paz e da reconciliação nacional da nação angolana", com quem mantinha "uma duradoura relação de confiança, que permitiu ultrapassar as dificuldades que marcavam as relações" entre os dois países na década de 1980.

"Testemunhei o seu firme empenho pessoal e as decisões particularmente difíceis e complexas que tomou. Com José Eduardo dos Santos, de inteligência fina, convincente na argumentação, sereno e sábio no uso da palavra, foi possível reforçar a cooperação entre Portugal e Angola", considerou o ex-chefe de Estado de Portugal.

Ao longo dos anos, prosseguiu Cavaco Silva, a relação entre Portugal e Angola passou "da desconfiança" à "amizade e isso deve-se, em grande medida, a José Eduardo dos Santos".

"Neste momento de despedida, presto-lhe a minha homenagem", finalizou.

João Soares lamenta morte do "chefe da nomenclatura" angolana

O socialista e ex-ministro da Cultura João Soares lamentou esta sexta-feira a morte do antigo Presidente de Angola José Eduardo dos Santos, considerando que foi "o chefe da nomenclatura cleptocrática" durante muitos anos.

"Teve os melhores cuidados médicos, sobretudo fora de Angola, porque infelizmente a Angola que ele e o João Lourenço deixam, eles são inseparáveis apesar do drama 'shakespeariano' entre eles, é uma Angola onde ninguém pode ter um tratamento médico decente, nem sequer a nomenclatura cleptocrática que governa Angola há 48 anos", disse à agência Lusa João Soares.

Segundo o socialista, José Eduardo dos Santos foi "o chefe desta nomenclatura durante muitos anos" que passou o poder a João Lourenço, atual Presidente, uma vez que "nunca houve eleições livres em Angola".

João Soares criticou também a educação em Angola ao considerar que "é uma desgraça" e lamentar que "a maior parte da nomenclatura" venha estudar para o estrangeiro, nomeadamente para Portugal.

O antigo ministro da Cultura disse igualmente que "não há o mínimo de segurança social em Angola", frisando que "basta lá ir por uma semana para perceber o desastre de país que é", apesar de ter "todas as condições para ser um dos mais produtivos".

"Eles [José Eduardo dos Santos e João Lourenço] são o poder de uma cleptocracia há 50 anos, eles vão ultrapassar o tempo que durou a ditadura do Estado novo em Portugal e foi uma conjugação de métodos entre aquilo que foram os métodos de Salazar e do Marcelo Caetano e os métodos dos países comunistas", precisou.

Mira Amaral recorda "comportamento sereno e frio" de antigo Presidente

O antigo ministro e líder do Banco BIC, Luís Mira Amaral, recordou o antigo Presidente angolano José Eduardo dos Santos, que morreu hoje, como uma pessoa com um "comportamento bastante sereno e frio".

Contactado pela Lusa, Mira Amaral respondeu que apenas esteve com José Eduardo dos Santos uma vez: "Apenas o cumprimentei uma vez, quando ele veio em visita oficial a Portugal, numa receção no Palácio da Ajuda [Lisboa] a convite do então Presidente da República, Cavaco Silva, (...), mas nunca conheci o senhor".

No entanto, o economista recordou a "longa duração" do mandato do antigo chefe de Estado angolano e reconheceu-lhe um "comportamento bastante sereno e frio".

"Acho que teve um comportamento bastante sereno e frio quando o líder da UNITA [Jonas Savimbi] desapareceu. Ele foi bastante frio na gestão das coisas em nome da paz. Teve esse comportamento bastante positivo nessa fase", disse.



Martins da Cruz realça transformação de Angola em "potência regional"

O antigo ministro dos Negócios Estrangeiros português António Martins da Cruz salientou que o ex-Presidente angolano José Eduardo dos Santos, que morreu esta sexta-feira, soube ganhar a paz após a guerra civil e transformou Angola numa potência de África.

"José Eduardo dos Santos foi um grande presidente angolano e africano, porque ganhou a longa guerra civil - de 1975 até 2002 -, mas a seguir soube ganhar a paz, ou seja, integrar os generais e oficiais da Unita nas Forças Armadas de Angola e chamar vários membros da Unita para o seu próprio governo. Transformou Angola numa potência regional e marcou o tempo angolano e o tempo africano", afirmou.

Em declarações à Lusa, o antigo diplomata assinalou que José Eduardo dos Santos "soube construir uma democracia" e que Angola pode ser "um exemplo" para outras nações africanas.

Enfatizando a criação de "um sistema partidário que funciona" e "eleições que são fiscalizadas por observadores internacionais", Martins da Cruz recordou as "dezenas de vezes" que esteve com o antigo chefe de Estado angolano, destacando ainda ter sido "o único português convidado para o último aniversário" celebrado durante a sua presidência.

Ex-MNE moçambicano lembra estadista "calmo e ponderado"

O antigo ministro dos Negócios Estrangeiros e Cooperação de Moçambique Leonardo Simão descreveu hoje à Lusa José Eduardo dos Santos como um estadista "calmo e ponderado", características que levaram Angola "à paz e reconciliação nacional".

"É um homem com grandes valores, que deu muito por Angola, pela África Austral e pelo resto do continente", disse Leonardo Simão, que chefiou a diplomacia moçambicana entre 1994 e 2005.

José Eduardo dos Santos procurou a paz e reconciliação nacional em Angola e a "história vai-lhe fazer justiça", acrescentou.

Sobre as acusações de que o ex-chefe de Estado angolano trabalhou para se perpetuar no poder e que promoveu uma cleptocracia no país, Leonardo Simão relativizou essa descrição, assinalando que a ação do antigo presidente foi condicionada pelo longo período de guerra civil que o país viveu.

"Governar países não é matemática, não é álgebra, são os resultados que se obtém, há coisas que levam menos tempo a fazer e há coisas que levam mais tempo a fazer", enfatizou.

Durão Barroso evoca o estadista que ficará na História de África

O ex-primeiro-ministro português Durão Barroso lembrou esta sexta-feira "com saudade" o antigo Presidente angolano José Eduardo dos Santos, destacando "o patriota" e "o estadista" que ficará na História do seu país e de África.

"Recordo alguém de excecional inteligência, que foi capaz de garantir a unidade nacional angolana num contexto geopolítico extraordinariamente difícil, que ficará indelevelmente na História de Angola, de África e também das relações de Angola com Portugal", escreveu o ex-presidente da Comissão Europeia e ex-ministro dos Negócios Estrangeiros português, numa declaração enviada à agência Lusa.

José Manuel Durão Barroso, que antes de chefiar o Governo foi mediador, em representação de Portugal, dos Acordos de Paz para Angola, lembrou "com saudade" José Eduardo dos Santos.



Cabo Verde "perdeu um grande amigo" e está "de luto", diz Presidente da República

O Presidente cabo-verdiano, José Maria Neves, afirmou esta sexta-feira que Cabo Verde "perdeu um grande amigo" com a morte do ex-presidente de Angola José Eduardo dos Santos, pelo que o arquipélago está "de luto".

"Cabo Verde perde um grande amigo e um líder africano que sempre contribuiu para o crescimento económico e espiritual destas ilhas, de modo que também estaremos de luto pela morte do Presidente José Eduardo dos Santos", afirmou o chefe de Estado cabo-verdiano.

José Maria Neves foi primeiro-ministro de Cabo Verde de 2001 a 2016, período em que José Eduardo dos Santos, enquanto Presidente de Angola (1979 a 2017), chefiava igualmente o executivo angolano.

Ex-PR cabo-verdiano recorda "figura central" na África Austral

O antigo Presidente cabo-verdiano Pedro Pires recordou esta sexta-feira José Eduardo dos Santos, que morreu em Barcelona, como uma "figura central" na "grande mudança" na África Austral e relativizou as críticas sobre corrupção, nepotismo ou falta de democracia.

"O Presidente José Eduardo dos Santos foi uma figura central no processo que conduziu à mudança do regime sul-africano, à independência da Namíbia, enfim, à grande mudança na África Austral", disse à Lusa o antigo chefe de Estado cabo-verdiano (2001 -- 2011) que foi um dos líderes da luta contra o regime colonial português na Guiné-Bissau e Cabo Verde.

José Eduardo dos Santos morreu hoje aos 79 anos numa clínica em Barcelona, Espanha, após semanas de internamento, anunciou a presidência angolana, que decretou cindo dias de luto nacional.

Pedro Pires, de 88 anos, disse que já se esperava a morte, mas considerou que é sempre "chocante" e mexe com os sentidos, sobretudo os sentimentos do passado.

"Entendo que a morte do Presidente José Eduardo dos Santos é uma grande perda para Angola, para a África, e para a África Austral em particular", considerou o também antigo presidente do Partido Africano da Independência de Cabo Verde (PAICV, atualmente na oposição no país).

Para o antigo Presidente cabo-verdiano, José Eduardo dos Santos teve o mérito de, numa situação de enorme complexidade, lançar as bases para a construção de um Estado moderno e integrador em Angola e que garantiu a unidade nacional, territorial e da Nação angolana.

"São elementos fundamentais para a construção de um futuro diferente", reforçou Pedro Pires, recordando que conseguiu tudo isso "apesar de todas as ingerências externas e internas" no sentido de "dificultar" esse processo unificador e consolidador da independência de Angola.



Morreu um "líder ímpar" que lutou pela causa de África - PR da Guiné-Bissau

O Presidente da Guiné-Bissau, Umaro Sissoco Embaló, lembrou esta sexta-feira o antigo chefe de Estado angolano José Eduardo dos Santos como um "líder ímpar", que lutou pela causa de África.

"Era um líder ímpar. O Presidente José Eduardo dos Santos era um grande panafricanista. Um homem que lutou e se dedicou pela causa de África, não só pela causa angolana. Nós temos de render homenagem a esse digno filho de África", afirmou Umaro Sissoco Embaló aos jornalistas.

O Presidente guineense, que falava no aeroporto Osvaldo Vieira, em Bissau, após ter regressado ao país de Dacar, onde participou na cimeira entre o Banco Mundial e África, disse também que vai telefonar ao chefe de Estado de Angola, João Lourenço.



Um "grande estadista" que "falhou redondamente" na democracia - Ex-PM Marcolino Moco

O antigo primeiro-ministro de Angola Marcolino Moco considerou que José Eduardo dos Santos foi "um grande estadista", que conseguiu manter a integridade territorial do país, no tempo da Guerra Fria, mas "falhou redondamente" na construção da democracia.

Para o antigo líder do executivo angolano, no tempo em que José Eduardo dos Santos era Presidente da República, este "foi um líder que se orientou "muito bem".

"Naquele período da chamada 'Guerra Fria", em que nós africanos, tínhamos de optar por um ou outro lado, de outra forma não poderíamos ser políticos, ele [José Eduardo dos Santos] andou muito bem e salvaguardou a integridade territorial do Estado angolano", referiu.





Outras reações



CPLP lamenta "grande perda para Angola" e para "o mundo da Língua Portuguesa"

O Secretário Executivo da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP) regista "com pesar" a morte do ex-presidente angolano, José Eduardo dos Santos, que diz ser uma "grande perda para Angola e, também, para o mundo da Língua Portuguesa".

Numa nota de pesar emitida ao início da tarde, Zacarias da Costa regista "com pesar" o falecimento do Presidente José Eduardo dos Santos e realça a "grande perda para Angola e, também, para o mundo da Língua Portuguesa."

O "Presidente fundador CPLP, José Eduardo dos Santos foi sempre militante e defensor incansável da projeção da Língua Portuguesa e da consolidação da nossa Comunidade", acrescenta o secretário executivo da organização.



Ex-PR alcançou a paz mas desperdiçou a oporunidade de tirar Angola da pobreza, diz Reginaldo Silva

O jornalista angolano, Reginaldo Silva, elogiou o ex-Presidente angolano por ter alcançado a paz, mas lamentou que tivesse perdido a oportunidade de melhorar a vida dos angolanos e deixasse fugir os recursos públicos para bolsos privados.

Em declarações à Lusa, Reginaldo Silva que conheceu José Eduardo dos Santos em Brazaville (Congo) em 1974, ainda antes da independência e deste ser Presidente, sucedendo a António Agostinho Neto, afirmou que "ninguém pode ser indiferente" ao seu legado, por ter alcançado a paz, em 2002, na sequência da morte de Jonas Savimbi, líder da UNITA, que durante 30 anos combateu as forças governamentais do MPLA.

"Ninguém lhe pode tirar esta medalha do peito, por ter conseguido uma paz que tanto custou e que tanto estava a dificultar o presente e o futuro dos angolanos", considerou.



FC Porto envia condolências à família e ao povo angolano

O FC Porto apresentou esta sexta-feira ao povo angolano e à família enlutada as "mais sentidas condolências" pela morte de José Eduardo dos Santos, antigo presidente do país, que em 2014 foi distinguido com um Dragão de Honra.

"O antigo presidente de Angola era um fervoroso adepto do FC Porto e chegou mesmo a ser atleta da filial portista, o FC Luanda. Em novembro de 2014, aquando de uma visita de uma comitiva portista liderada pelo presidente, Jorge Nuno Pinto da Costa, José Eduardo dos Santos foi distinguido com um Dragão de Honra", refere o clube, numa nota publicada no site oficial.