Ostentação na campanha é desproporcional com pobreza da população da Guiné Bissau

O representante do Fórum da Sociedade Civil da África Ocidental na Guiné-Bissau, Gueri Gomes, criticou esta terça-feira a "ostentação de meios da campanha eleitoral", que considerou desproporcional em relação à pobreza que existe no país.

"Estamos a acompanhar uma manifestação, ostentação de bens e recursos na campanha eleitoral, que é desproporcional aquilo que está a acontecer à população", afirmou à Lusa Gueri Gomes, referindo-se aos problemas na educação, na saúde e na comercialização da castanha de caju.

Cerca de 80% da população guineense depende direta ou indiretamente da comercialização da castanha de caju, principal produto de exportação da Guiné-Bissau.

Desde a abertura da campanha que os intervenientes da fileira do caju têm denunciado que o produto está a ser comprado "abaixo do preço" fixado pelo Governo e da falta de compradores.

"Temos o problema da castanha de caju, neste momento estamos com risco de haver fome no interior do país, a base da economia é a castanha de caju, e a sua comercialização não está a acontecer e isso implica que a fome venha", advertiu Gueri Gomes.

O ativista salientou que é preciso que os partidos políticos revejam a sua forma de fazer política não só no que diz respeito à ostentação de meios, como também a saberem utilizar os recursos para ajudar a população.

"Há todo um desfile de meios que estão a ser colocados à disposição da população para a obtenção dos votos, mas não houve decisões políticas dos dirigentes para ajudar a aliviar a vida difícil da população neste momento", disse o representante da organização não-governamental (ONG).

Duas coligações e 20 partidos políticos iniciaram sábado a campanha eleitoral para as sétimas eleições legislativas de 04 de junho da Guiné-Bissau, depois de o parlamento guineense ter sido dissolvido a 18 de maio de 2022.

A campanha eleitoral na Guiné-Bissau vai decorrer até 02 de junho.