Ottoniel dos Santos é o novo presidente da Bolsa de Angola

O Ministério das Finanças anunciou esta sexta-feira a nomeação de Ottoniel dos Santos para presidente da comissão executiva da Bolsa de Dívida e Valores de Angola (Bodiva), mantendo António Gomes Furtado como presidente não executivo.

A ministra das Finanças angolana, Vera Daves de Sousa, procedeu na quinta-feira "à substituição dos órgãos sociais da Bolsa de Dívida e Valores de Angola - Sociedade Gestora de Mercados Regulamentados, Sociedade Anónima, com destaque para o seu conselho de administração e comissão executiva", lê-se numa nota enviada à Lusa.

O conselho de administração da Bodiva ficará composto com a participação do administrador não executivo António Catana e com os administradores executivos Mário João, Dorivaldo Santos, Andreia Simões e Odair Costa.

A mesa da assembleia-geral será presidida por Francisco Maria, cabendo a vice-presidência a Carlos Pinto e Jandira Arsénio será a secretária-geral.

Ottoniel Santos é casado e nasceu em 05 de agosto de 1981, em Luanda, sendo licenciado em Economia pela Universidade Católica de Angola.

Segundo o 'site' na Internet do regulador da bolsa, Ottoniel Santos ingressou na Comissão do Mercado de Capitais como assistente do administrador para a área de Dinamização dos Mercados de Dívida Pública e Corporativa, e foi depois nomeado, um ano depois, diretor do departamento de supervisão de emitentes.

Em setembro de 2016, foi nomeado, por decreto presidencial, administrador executivo da Comissão do Mercado de Capitais, ficando responsável pelo pelouro da Promoção.