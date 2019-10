Padrasto suspeito de abusar de criança de 13 anos detido em Cabo Verde

A Polícia Judiciária de Cabo Verde anunciou esta quinta-feira a detenção, na ilha do Sal, de um homem de 36 anos, fortemente indiciado da prática do crime de abuso sexual de uma criança de 13 anos.Em comunicado, a Polícia Judiciária refere que a detenção foi concretizada por elementos do Departamento de Investigação Criminal do Sal (DICS) na quarta-feira, "fora de flagrante detido", na localidade de Chã de Fraqueza, em Espargos.O homem, padrasto da vítima, está "fortemente indiciado" da prática de um crime de abuso sexual de criança na sua forma agravada e continuada, desde os 10 anos, segundo a Polícia Judiciária.Ainda na quarta-feira, após ter sido presente a primeiro interrogatório judicial, o tribunal fixou ao suspeito, como medida de coação, a prisão preventiva.