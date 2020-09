Pai acusado de tentar matar filho de cinco meses com lixívia em Angola

Um pai foi acusado de tentar matar o filho, de cinco meses, dando-lhe lixívia para beber, no município do Lucala, província angolana do Cuanza Norte, alegando que não tinha condições económicas para o sustentar.

Segundo divulgou esta segunda-feira a agência noticiosa angolana Angop, a mãe, de 15 anos, está há seis meses a viver com o marido, de 16 anos, mas estava a ser pressionada pelo parceiro para interromper a gravidez.

O caso foi denunciado pela progenitora que se apercebeu que o filho estava a ingerir lixívia.

A criança foi levada para um hospital onde se encontra a recuperar e já fora de perigo de vida, como confirmou o diretor clínico do Hospital Provincial Materno-Infantil, em Ndalatando, capital do Cuanza Norte, Fidel Hebo.

O autor da ação já se encontra detido pelo Serviço de Investigação Criminal.