Mãe e padrasto detidos por abusos sexuais a bebé de 9 meses

A Polícia Judiciária (PJ) de Cabo Verde anunciou hoje a detenção, no Mindelo, de uma jovem de 17 anos, suspeita, em conjunto com um homem de 33 anos, da prática reiterada de abusos sexuais ao filho, de 9 meses.

Em comunicado, a PJ refere que as detenções foram concretizadas no sábado e no domingo, na ilha de São Vicente, por elementos do Departamento de Investigação Criminal do Mindelo, em cumprimento de um mandado do Ministério Público.

Os dois detidos são suspeitos "da prática reiterada de um crime continuado de agressão sexual" do bebé, em "concurso efetivo com um crime de pornografia infantil".

"A vítima é uma menor de 9 meses de idade, filha da arguida, que terá sido vítima de uma série de agressões de natureza sexual por parte dos arguidos", explica a PJ.

Os dois arguidos foram já presentes a tribunal, para primeiro interrogatório judicial, tendo sido decretada a prisão preventiva para ambos.