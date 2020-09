Palanca TV passa a canal de desporto da Televisão Pública de Angola

O ministro das Telecomunicações, Tecnologias de Informação e Comunicação Social (MINTTICS) anunciou, esta sexta-feira, que a Palanca TV (PTV) passa a ser o canal temático de desporto da Televisão Pública de Angola (TPA).

Manuel Homem disse que a decisão saiu na sequência do projeto da TPA para a criação de canais temáticos, depois da recuperação, pelo Estado angolano, da antiga televisão privada fundada com fundos públicos.

O anúncio foi feito após um encontro de trabalho entre o ministro Manuel Homem e a ministra da Juventude e Desportos, Ana Paula do Sacramento Neto.

Em cima da mesa esteve a cooperação entre os dois departamentos ministeriais, tendo a titular da pasta dos Desportos manifestado interesse em ver na TPA conteúdos ligados às políticas públicas do setor que dirige, sobretudo o desporto comunitário e para pessoas com deficiências intelectual e física.

À margem do encontro, o presidente da TPA, Francisco Mendes, avançou que o canal Palanca TV será oficialmente lançado, como órgão temático de desporto da TPA, a partir do próximo ano.

"Não vamos despedir pessoal e iremos passar já a introduzir, gradualmente, conteúdos desportivos, enquanto decorre a reestruturação", garantiu Francisco Mendes, que é também coordenador geral da comissão de gestão da Palanca TV.

Recorde-se que a Palanca TV passou para a esfera do Estado angolano a 28 de agosto, no âmbito do processo de recuperação de ativos constituídos com fundos públicos.