Pandemia matou mais 270 pessoas em África nas últimas 48 horas

Quase 270 pessoas morreram com covid-19 nos últimos dois dias em África, que registou 6.153 novos casos e mais 4.709 pessoas recuperadas, segundo dados do Centro de Controlo e Prevenção de Doenças da União Africana (África CDC).

Segundo o África CDC, até domingo morreram 218.288 pessoas, de um total de 8.494.634 casos, entre os quais há 7.892.669 doentes recuperados dos casos de infeção pelo SARS-CoV-2 no continente desde o início da pandemia.

A África Austral continua a ser a região mais afetada do continente, atualmente com 3.925.417 casos e 111.294 mortes associadas à covid-19, sendo que nesta zona o país mais afetado é a África do Sul, com 2.921.886 casos e 89.163 mortes, sendo também o país africano mais atingido pela pandemia.