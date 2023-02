Papa critica "forças internas e externas" que causam violência na República Democrática do Congo

O Papa Francisco pediu esta quarta-feira, na República Democrática do Congo (RDCongo), para os habitantes "não se deixarem seduzir por pessoas ou grupos que incitem à violência", criticando as forças "externas e internas" que causam violência no país.

"Causa vergonha e indignação saber que a insegurança, a violência e a guerra que golpearam tragicamente tanta gente, são alimentadas não apenas por forças externas, mas também internas, por interesses e ganância de obter ganhos", disse o chefe da igreja católica no segundo dia da visita à RDCongo, um país afligido por conflitos internos há décadas.

Durante a sua intervenção num encontro com as vítimas da violência, organizado pela igreja católica local, o Papa Francisco defendeu ainda que todas as mulheres devem ser "respeitadas, protegidas e valorizadas" em todo o mundo, mas particularmente no leste deste país, onde mais de 100 milícias combatem entre si e contra as forças armadas, pelo controlo das minas de cobalto, o que nos últimos meses originou um avolumar da violência e das vítimas.