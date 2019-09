Papa destaca coexistência interreligiosa em Moçambique, Madagáscar e Maurícias

O Papa Francisco destacou esta quarta-feira a coexistência inter-religiosa em Moçambique, Madagáscar e Ilhas Maurícias, três países que visitou nos últimos 10 dias.Francisco realizou esta quarta-feira a audiência geral diante de dezenas de milhares de fiéis e agradeceu a Deus por permitir que "fizesse essa visita como peregrino de paz e esperança" e agradeceu a todos por terem recebido "com muito amor e carinho".O Papa realizou uma viagem de 10 dias à África austral passando por Moçambique, Madagáscar e Ilhas Maurícias, tendo regressado na terça-feira.Na sua viagem a Moçambique, explicou Francisco aos fiéis que esta quarta-feira o ouviam na audiência geral na Praça de São Pedro, no Vaticano, o objetivo foi "plantar sementes de esperança, paz e reconciliação"."Em Moçambique, fui lançar sementes de esperança, paz e reconciliação numa terra que sofreu tanto no passado recente devido a um longo conflito armado e que na primavera passada foi atingida por dois ciclones que causaram danos muito sérios. A Igreja continua a acompanhar o processo de paz, que deu um passo em frente no dia 01 de agosto, com um novo acordo entre as partes", declarou.O Papa disse que nos encontros que teve incentivou os jovens a "construir o país, superando a resignação e a ansiedade, espalhando amizade social e construindo as tradições dos idosos".Francisco destacou a sua visita ao centro da comunidade de Sant´ Egidio, em Zimpeto, que trata de pacientes com Sida e "onde, apesar de todos os que lá trabalham não terem o mesmo credo religioso - o diretor do hospital é muçulmano - o mais importante são os doentes".De acordo com o censo geral da população moçambicana de 2017, a religião católica é seguida por 26% da população, o maior grupo, o Islão, representa 18%, a religião zione 15%, evangélicos/pentecostais 14% e anglicanos cerca de 1%.Esta foi a segunda visita de um chefe da Igreja Católica a Moçambique, 30 anos depois de João Paulo II.Relativamente a Madagáscar, o líder dos católicos disse desejar que o povo malgaxe "vencesse as adversidades e construísse um futuro mais justo e desenvolvido".O Papa mencionou a visita à "Cidade da amizade" -- Akamasoa, o projeto social fundado pelo padre vicentino Pedro Opeka, onde proferiu uma oração pelos trabalhadores.Sobre as ilhas Maurícias, o Papa explicou que existe "um forte diálogo inter-religioso" e ainda "amizade entre os líderes das várias denominações religiosas".