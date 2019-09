Papa Francisco afirma que a crise sacerdotal deve ser ultrapassada com compaixão de uma igreja mais próxima

O Papa Francisco defendeu esta quinta-feira, em Maputo, que "a crise de identidade sacerdotal" deve ser ultrapassada com a propagação de uma prática religiosa mais próxima das pessoas e com compaixão pelos que mais sofrem."Perante a crise da identidade sacerdotal, temos que voltar aos lugares para onde fomos chamados" pela vocação de servir, afirmou Francisco, falando aos bispos, sacerdotes, seminaristas, catequistas e animadores, na Catedral da Imaculada Conceição, em Maputo.O chefe da Igreja Católica, retratando uma realidade muito comum em Moçambique e em África, declarou que a comunidade se entristece "com os que choram a perda de um querido, o menino que ficou órfão, aquela mãe que morreu de Sida e com a avó encarregada de tantos netos".A comunidade católica, prosseguiu, deve também estar atenta ao desemprego nas cidades, que levam ao desespero jovens migrados do campo."Para nós, sacerdotes, as histórias do nosso povo não são o noticiário [para mediatização]", porque, salientou, "conhecemos a nossa gente, podemos adivinhar o que se passa nos seus corações, sofrendo com eles".A Igreja Católica deve procurar o seu lugar junto do povo fiel de Deus e, principalmente, incitar à compaixão pelos que passam as maiores dificuldades, frisou.O catolicismo, prosseguiu, deve evitar sucumbir ao mundanismo material estimulado pelo consumo excessivo, seguindo a austeridade."Ninguém de nós é chamado para um lugar importante, o sacerdote é uma pessoa muito pequena, o mais pobre dos homens, o servo mais inútil", insistiu.O Papa elogiou a inserção da Igreja Católica nas comunidades moçambicanas, enfatizando a necessidade de compreensão das dificuldades que as populações enfrentam."Obrigado pelos vossos testemunhos que falam das horas difíceis que se vive, mas admirando a misericórdia de Deus", agradeceu.O Papa Francisco cumpre esta quinta-feira o primeiro de dois dias da visita a Moçambique, no âmbito de um périplo por África, que o levará também a Madagáscar e às Maurícias.Francisco é o segundo chefe máximo da Igreja Católica a deslocar-se a Moçambique, depois de João Paulo II ter visitado o país em 1988.