Papa Francisco já chegou a Moçambique para iniciar viagem a África

Convido todos a unirem-se à minha oração para que Deus, Pai de todos, consolide em toda a África, a reconciliação fraterna, única esperança para uma paz sólida e duradoura. #ViagemApostólica #Moçambique #Madagascar #Maurício — Papa Francisco (@Pontifex_pt) 4 de setembro de 2019

O Papa Francisco chegou esta quarta-feira a Maputo, em Moçambique, pelas 17h10 de Portugal continental, e já deu início à sua viagem a África, numa jornada que tem o seu foco nos mais pobres e nos conflitos africanos.Com passagens previstas por Moçambique, Madagáscar e Maurícia, o papa dá início à sua quarta viagem por África."Que o Deus e Pai de todos consolide a reconciliação, reconciliação fraterna em Moçambique e na África inteira, única esperança para uma paz firme e duradoura", sublinhou o papa Francisco, numa nota divulgada pelo Vaticano.No aeroporto de Maputo, o Papa foi recebido por Filipe Jacinto Nyusi, presidente da República de Moçambique, bem como por um grupo de fiéis e elementos das autoridades.Uma forte ovação eclodiu assim que se viu o Papa, recebido na lista pelo presidente moçambicano.À sua espera, já noite, estavam centenas de peregrinos a entoar cânticos que o chamam de mensageiro da paz e reconciliação.Após uma cerimónia de boas-vindas e depois de percorrer em papamóvel algumas avenidas da cidade, o programa do líder da igreja católica continua na quinta-feira, com uma visita de cortesia ao Presidente da República, no Palácio da Ponta Vermelha, onde fará o seu primeiro discurso em Moçambique.