O Papa Francisco lembrou este domingo a população "vítima do terrorismo" em Cabo Delgado, no norte de Moçambique, durante a sua mensagem de Páscoa.









“Que a força do Ressuscitado [Cristo] apoie as populações africanas que vêm o seu futuro comprometido pela violência interna e pelo terrorismo internacional, especialmente no Sahel e na Nigéria, bem como na região de Tigray e Cabo Delgado”, afirmou o Sumo Pontífice, apelando a que “continuem os esforços para encontrar soluções pacíficas para os conflitos, respeitando os direitos humanos e a sacralidade da vida”.

As palavras do Papa assumem especial significado numa altura em que a região de Cabo Delgado enfrenta aquele que é considerado como um dos piores ataques dos grupos jihadistas islâmicos desde o início do conflito na região, em 2017. Há quase duas semanas, recorde-se, centenas de militantes fortemente armados tomaram a vila de Palma, matando dezenas de civis e colocando milhares de pessoas em fuga, agravando ainda mais a crise humanitária na região.





O sofrimento da população local foi também reconhecido ontem pelo Arcebispo de Maputo, Francisco Chimoio, na sua mensagem de Páscoa, em que apelou à solidariedade dos moçambicanos e dos países vizinhos para com as vítimas da violência na região.



Buscas por população dispersa

As forças moçambicanas estão a recolher centenas de pessoas que foram dispersas pelo ataque jihadista contra Palma e estão a levá-las para Quitunda, na península de Afungi, onde já se encontram milhares de deslocados. A zona de Quitunda e o estaleiro da Total continuavam ontem seguros, apesar de se encontrarem a apenas 6 quilómetros de Palma, onde prosseguem os combates. Segundo a ONU, pelo menos 23 mil pessoas encontram-se refugiadas em Quitunda, a aguardar transferência para Pemba.