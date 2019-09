Papa Francisco vai "animar o povo moçambicano"

O antigo Presidente moçambicano, Joaquim Chissano, disse esta quarta-feira à Lusa que a visita do Papa Francisco a Moçambique vai "animar o povo moçambicano para a resolução dos seus problemas".Enquanto presidente moçambicano, entre 1986 e 2005, Joaquim Chissano recebeu João Paulo II na primeira visita de um papa ao país em 1988.Esta quarta-feira, no dia da chegada do Papa Francisco, o antigo Presidente acredita que o líder da igreja católica dará continuidade ao trabalho começado na altura."Tal como [Francisco] disse, vem apreciar as sementeiras que o Papa João Paulo II deixou. Ele vem com muita confiança", acrescentou Chissano em declarações à Lusa em Maputo.O antigo chefe de Estado descreve Francisco como um Papa da paz, lembrando o seu interesse por conflitos em várias partes do mundo."Ele está atento a todos os conflitos, não só conflitos armados, mas mesmo inter-religiosos. É interessante a coragem com que ele está a enfrentar todos estes problemas, inclusive problemas na igreja católica", concluiu o antigo chefe de Estado.O Papa Francisco chega esta quarta-feira a Moçambique para iniciar um périplo que o levará ainda no dia 06 a Madagáscar e no dia 09 às ilhas Maurícias.Um dos momentos-chave da intervenção do Papa em Moçambique será a missa campal de sexta-feira no Estádio Nacional do Zimpeto, que se espera cheio e com projeção complementar no exterior, para quem não conseguir lugar.Outro dos pontos altos da visita a Moçambique é um encontro inter-religioso com jovens num pavilhão desportivo da baixa de Maputo na manhã de quinta-feira.De acordo com o censo geral da população moçambicana de 2017, a religião católica é seguida por 26% da população, o maior grupo, o Islão representa 18%, a religião zione 15%, evangélicos/pentecostais 14% e anglicanos cerca de 1%.