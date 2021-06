Papa lamenta ataque no Burkina Faso e lembra que "África precisa de paz"

O papa Francisco lamentou este o ataque no Burkina Faso, que matou mais de 100 pessoas, notando que "África precisa de paz e não de violência".

"Transmito a minha proximidade à família e a todas as pessoas que sofrem muito com estes contínuos ataques. A África precisa de paz e não de violência", afirmou Francisco, após a oração do Angelus.

Pelo menos cem civis foram mortos no norte de Burkina Faso, em Solhan, entre sexta-feira e sábado, o ataque mais mortal registado neste país desde o início da violência 'jihadista' em 2015, informaram fontes de segurança e locais.