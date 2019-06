Parlamento angolano aprova Orçamento Geral do Estado revisto para 2019

Os deputados da Assembleia Nacional de Angola aprovaram esta quinta-feira, em Luanda, o Orçamento Geral do Estado (OGE) Revisto para 2019 com 126 votos a favor, do MPLA, no poder, 60 contra e três abstenções, todos da oposição.Segundo o Relatório Parecer Conjunto, aprovado pelas comissões especializadas do Parlamento, onde o Movimento Popular de Libertação de Angola (MPLA), tal como no próprio parlamento, é maioritário, o documento aprovado pretende viabilizar os objetivos macroeconómicos no quadro Plano de Desenvolvimento Nacional (PDN) 2018-2019.A União Nacional Para a Independência Total de Angola (UNITA, maior partido na oposição) justificou o voto contra, alegando que, com a revisão, a verba inicialmente prevista para o sector social foi reduzida em 18%, e lembrando que a anterior já implicou uma redução de 8% em relação a 2018.Na declaração de voto, lida pelo líder parlamentar do 'galo negro', Adalberto da Costa Júnior, a UNITA indicou que os dados do OGE mostram que a capacidade de o país amortizar o que deve, e pagar juros, foi "perdida", sublinhando haver "indicações de que o Governo está a renegociar a dívida, cujo rácio "já ronda os 90% do PIB [Produto Interno Bruto]".A Convergência Ampla de Salvação de Angola - Coligação Eleitoral (CASA-CE), através do deputado Manuel Fernandes, justificou o voto contra por o OGE "não garantir políticas objetivas, tendentes à verdadeira diversificação da economia nos setores da agricultura e da indústria transformadora".Tanto o Partido da Renovação Social (PRS, dois deputados) como a Frente Nacional de Libertação de Angola (FNLA, um) abstiveram-se argumentando, o primeiro, que o documento, na sua essência, não apresentou novas prioridades, e o segundo a indicar que esperava que as rubricas sobre a diversificação da economia merecessem uma atenção especial neste OGE Revisto de 2019".Em resposta à oposição, o deputado Manuel da Cruz Neto, do MPLA, ressaltou que o partido tem consciência das dificuldades e dos desafios que as exiguidades dos recursos disponíveis neste orçamento acarretam."Não somos masoquistas, nem insensíveis à dor e ao sofrimento do povo angolano que aqui defendemos. Partilhamos todos os mesmos receios, incertezas, ansiedades e expectativas (...)", observou.Ressaltou que tais acções visam melhorar a prestação do serviço público nos domínios da educação, saúde, fornecimento de água potável, energia eléctrica, saneamento básico e melhoria das vias secundárias, para permitir um rápido escoamento da produção do campo.A proposta de revisão do OGE para 2019, apresentada pelo Governo em 07 de maio passado e aprovada na generalidade a 22 do mesmo mês, prevê um corte de 9% em relação ao aprovado em dezembro passado, mas com a Educação a subir 67%.O projeto de OGE para 2019, revisto, tem receitas e despesas estimadas em 10,3 milhões de milhões de kwanzas (30,64 mil milhões de euros), representando uma diminuição de quase 9%, tendo sido necessário revê-lo face à flutuação do preço do petróleo nos mercados internacionais.O OGE para 2019 foi aprovado a 14 de dezembro de 2018 - com votos favoráveis do Movimento Popular de Libertação de Angola (MPLA) e contra da oposição -, e tinha então previsto receitas e despesas globais de mais de 11,3 biliões (milhões de milhões) de kwanzas, equivalente a 29,9 mil milhões de euros, tendo sido elaborado com o preço médio do barril de petróleo exportado em 68 dólares.No OGE revisto, o valor de referência do crude baixa para 55 dólares o barril de petróleo (necessário para prever o encaixe de receitas petrolíferas), descida que fora já prevista ainda em dezembro do ano passado, com o Governo a afirmar, então, que apresentaria, se fosse necessário, uma revisão do documento no final do primeiro trimestre deste ano.No relatório de fundamentação é apontado para um crescimento económico de 0,3% do Produto Interno Bruto (PIB) em 2019, face aos 2,8% no OGE de dezembro e aos 0,4% projetados pelo Findo Monetário Internacional (FMI) e pelo Governo em abril passado.No documento é indicado que o saldo fiscal é estimado em nulo (0%) face ao "superavit" de 1,8% na versão do OGE ainda em vigor, revendo, em alta, as receitas fiscais, com a introdução do IVA (a 01 de julho próximo), para 60% (249.200 milhões de kwanzas - 677,1 milhões de euros).