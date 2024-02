Parlamento da Somália ratifica tratado de adesão à Comunidade da África Oriental

O parlamento da Somália ratificou este sábado o tratado de adesão à Comunidade da África Oriental (EAC), depois de o país ter sido admitido em 24 de novembro como o 8.º membro do bloco regional, foi anunciado.

Com 148 votos a favor, um contra e uma abstenção, o parlamento somali oficializou a entrada do país na EAC (na sigla em inglês), com Mohamed Osman, conselheiro económico nacional do Presidente da Somália, Hassan Sheikh Mohamud, a referir que a adesão "marca o início de uma nova era de integração regional, cooperação e desenvolvimento".

"Juntos seremos fortes", disse Mohamed Osman, numa mensagem através da sua conta na rede social X, afirmando estar "feliz por testemunhar o momento histórico em que a Somália é bem-vinda à EAC após mais de uma década de dedicação e 'lobby'".

A Somália foi admitida na Cimeira de chefes de Estado e de Governo da EAC que se realizou no dia 24 de novembro em Arusha, na Tanzânia, juntando-se a um bloco que inclui o Burundi, a República Democrática do Congo, o Quénia, o Sudão do Sul, o Ruanda, o Uganda e o país anfitrião da conferência.