Parlamento de Cabo Verde inicia audições para investigar programa financiado por Portugal

O parlamento cabo-verdiano começa esta segunda-feira as audições na Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) criada para averiguar a gestão do programa habitacional Casa para Todos, lançado pelo anterior Governo do PAICV e financiado por Portugal.

A Assembleia Nacional de Cabo Verde avançou em comunicado que a primeira personalidade a ser ouvida na CPI será Abraão Lima, antigo presidente da Imobiliária Fundiária e habitat (IFH), empresa estatal que gere o programa.

Ainda de manhã, vai ser também ouvido outro ex-presidente da IFH, Paulo Soares, e à tarde a diretora comercial da empresa, Valentina Oliveira, e o ex-coordenador do Gabinete de Apoio às Políticas de Habitação, Hélder Mascarenhas.