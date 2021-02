Parlamento de Moçambique vai retomar sessões em 25 de fevereiro

A Assembleia da República de Moçambique vai retomar as sessões plenárias em 25 de fevereiro, após cerca de dois meses de interregno para férias, anunciou esta terça-feira a comissão permanente do órgão parlamentar.

O porta-voz da comissão permanente da Assembleia da República, Alberto Matucutuco, avançou, em conferência de imprensa, que a sessão vai decorrer até maio deste ano e terá como principais pontos de agenda o debate das propostas de lei da radiodifusão e da comunicação social, a informação anual do procurador-geral da República e as perguntas dos deputados ao Governo.

O parlamento vai igualmente debater a Conta Geral do Estado de 2019, declarou Matucutuco.

"O rol das matérias a debater na próxima sessão não está fechado, porque podem surgir outros temas ao longo dos trabalhos", afirmou.

A Assembleia da República moçambicana é dominada pela Frente de Libertação de Moçambique (Frelimo), partido no poder, com uma maioria qualificada de 184 assentos, seguida pela Resistência Nacional Moçambicana (Renamo), principal partido da oposição, com 60, e pelo Movimento Democrático de Moçambique (MDM), terceiro partido, com seis deputados.