Parlamento moçambicano debate quarta-feira proposta de criação de fundo soberano

A Assembleia da República de Moçambique vai debater na quarta-feira, na generalidade, a proposta que cria um fundo soberano no país, refere um comunicado de imprensa do parlamento.

A fundamentação da proposta, que visa garantir a aplicação das receitas de gás da bacia do Rovuma no desenvolvimento do país, será apresentada aos deputados pelo ministro da Economia e Finanças, Max Tonela.

O documento vai a debate no parlamento após a Resistência Nacional Moçambicana (Renamo), principal partido da oposição, ter contestado na última semana a proposta submetida pelo Governo da Frente de LIbertação de Moçambique (Frelimo).

A Renamo defende que o fundo seja gerido por uma entidade autónoma, em vez de pelo banco central.

A proposta de lei "não cria um mecanismo para que toda a sociedade moçambicana saiba onde está o dinheiro", disse em conferência de imprensa Alfredo Magumisse, vice-chefe da bancada da Renamo, criticando o facto de assentar numa única conta junto do Banco de Moçambique.

A proposta de lei foi aprovada pelo Conselho de Ministros em novembro de 2022 e prevê que o FSM seja capitalizado nos primeiros 15 anos com 40% das receitas do gás e petróleo, cabendo 60% ao Orçamento do Estado (OE).

A partir do 16.º ano, as receitas serão repartidas de igual forma entre fundo e o OE.

A Frelimo detém uma maioria absoluta de 184 deputados no parlamento, a Renamo ocupa 60 lugares e o Movimento Democrático de Moçambique (MDM) tem seis deputados.