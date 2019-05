Parlamento quer que IVA de campanhas solidárias com Moçambique reverta para a causa

O parlamento recomendou esta sexta-feira ao Governo que o valor do IVA cobrado em campanhas de solidariedade, por telefone, para ajudar as vítimas do ciclone Idai, em Moçambique, reverta para a própria campanha.A projeto de resolução, que não tem valor de lei e serve como recomendação, no caso, ao Governo, foi apresentado pelo PSD e aprovado por maioria, dado que apenas o deputado do PAN se absteve.Segundo o projeto do PSD, a "entrega ao Estado, como receita geral, da parte correspondente ao IVA" nesta e noutras campanhas "subverte o caráter solidário das campanhas solidárias, fazendo da administração central uma beneficiária direta de valores que deveriam reverter inteiramente para as vítimas".O projeto recomenda ao executivo que "aplique integralmente o montante equivalente à receita de IVA gerada por aquelas campanhas telefónicas em medidas de apoio às vítimas e recuperação das zonas afetadas na sequência da tragédia da passagem do Idai em Moçambique".