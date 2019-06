Parlamento são-tomense debate terça-feira moção de confiança ao Governo

A Assembleia Nacional de São Tomé e Príncipe debate terça-feira uma moção de confiança ao Governo liderado por Jorge Bom Jesus, numa sessão parlamentar que vai também discutir o estado da justiça no país.De acordo com fonte do parlamento, a moção de confiança foi introduzida na mesa da Assembleia Nacional pela bancada parlamentar do Movimento de Libertação de São Tomé e Príncipe - Partido Social Democrata (MLSTP-PSD), que suporta o Governo, a pedido do próprio executivo.Nos últimos meses, o governo tem sido acusado pela oposição de inação face ao aumento do desemprego e do custos de vida, além das críticas pela falta de combustíveis nos postos de abastecimento.Na última sessão parlamentar, o ex-líder da bancada parlamentar do partido Ação Democrática Independente (ADI), na oposição, Abnildo de Oliveira, pediu a queda do Governo de Jorge Bom Jesus, que acusou de estar a "violar a Constituição da República".Durante o fim de semana passado, pessoas ainda não identificadas pintaram vários edifícios emblemáticos da capital são-tomense com palavras contra o Governo.No edifício do Ministério da Agricultura, Pescas e Desenvolvimento Rural escreveram "É hora de dizer chega. Vamos reivindicar os nossos direito. O povo não é escravo do governo, Chega". No edifício dos Tribunais foi escrito: "Estamos sendo escravos do governo. Basta, Chega de roubar, vamos reaver o nosso direito".Já as paredes do cinema Marcelo da Veiga apareceram com a frase "44 anos de miséria e de escravidão".Entretanto, o Governo lançou na última semana uma série de obras iniciadas pelo Governo do ex-primeiro ministro (ADI) Patrice Trovoada, e que estavam suspensas por falta de financiamento.Já o pedido de "debate urgente sobre o estado da justiça", também para a ter lugar na sessão parlamentar de terça-feira, foi introduzido na mesa da Assembleia Nacional há duas semanas pela bancada do ADI.O pedido deu entrada no parlamento 48 horas depois da aprovação da resolução que autorizou o Conselho Superior dos Magistrados Judiciais a mover um processo disciplinar aos três juízes que aprovaram a resolução que restituiu a cervejeira Rosema aos irmão Monteiro, 15 dias depois de a fábrica ter sido devolvida ao empresário angolano Mello Xavier, após outra decisão judicial.A sessão plenária desta terça-feira está marcada para iniciar às 09h00 (10h00 horas em Portugal Continental).