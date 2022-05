Parlamento timorense aprova em tempo recorde lei de responsabilidade criminal do Presidente

O Parlamento Nacional timorense aprovou esta segunda-feira, e em tempo recorde, uma polémica proposta de lei que regula a responsabilidade do Presidente, definindo vários crimes, com um debate acelerado na especialidade.

A proposta foi aprovada hoje no plenário por 35 votos a favor e 24 votos contra, depois de um debate e aprovação acelerado, durante apenas três horas, em sede de comissão, na especialidade.

O texto deu entrada no parlamento no dia 3, tendo a votação na generalidade, onde foi aprovado pelas bancadas do Governo, decorrido na tarde de quinta-feira, altura em que baixou à comissão.