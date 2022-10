Parque de Maputo vai vedar passagem de elefantes para campos agrícolas

O Parque Nacional de Maputo (PNM) vai ter novas vedações em algumas zonas para evitar que o aumento da população de elefantes os leve até campos agrícolas de povoações vizinhas, anunciou a instituição.

O objetivo é "vedar a área mais procurada e usada pelos elefantes" em que "se disputa o mesmo recurso, a água: nessa procura, infelizmente, os elefantes encontram as 'machambas'", ou seja, hortas e campos cultivados, referiu o administrador do parque, Miguel Gonçalves, citado esta quarta-feira pela Agência de Informação de Moçambique (AIM).

A iniciativa vai ter o apoio da organização não-governamental Global Conserve que vai apoiar o parque na mobilização de recursos para a concretizar no prazo de dois anos.

Os elefantes estão entre os animais que mais preocupam os agricultores dos postos administrativos de Bela Vista e Zitundo.

Segundo Gonçalves, tem havido um aumento do número de elefantes no parque, o que faz com que uma parte procure ultrapassar os limites da área de conservação.