Parque Nacional do Ivindo, no Gabão, classificado Património Mundial da UNESCO

O Parque Nacional do Ivindo, no norte do Gabão, considerado um templo da biodiversidade, foi esta quarta-feira classificado Património Mundial pela Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura (UNESCO).

O parque nacional, que se estende por quase 300.000 hectares, junta-se ao parque Lopé e é o segundo sítio natural a ser listado no Gabão, um pequeno país da África Central que tem 90% do seu território coberto por floresta.

"A inscrição pela UNESCO do Parque Nacional do Ivindo na lista do Património Mundial da Humanidade recompensa os esforços do Gabão para proteger as suas florestas, que desempenham um papel fundamental na luta contra o aquecimento global", escreveu o chefe de Estado do Gabão, Ali Bongo Ondimba, no poder desde 2009, na plataforma social Twitter.