Partido ANC vence eleições na África do Sul com 57,51% dos votos

O partido Congresso Nacional Africano (ANC) venceu as eleições nas África do Sul com 57,51% dos votos, segundo avança o site da Comissão Eleitoral.O ANC perdeu no entanto 4,65 pontos percentuais quando comparado com as eleições gerais de 2014 onde obteve 62,15%.Os resultados desta eleição são os piores no pós-Apartheid para o ANC, partido que está no poder na África do Sul desde 1994.O partido da oposição, Aliança Democrática, também registou uma quebra relativamente às últimas eleições, garantindo 20,76% dos votos.