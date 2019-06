Partido moçambicano MDM espera que instabilidade na Renamo não mine a paz no país

O líder do MDM, terceiro maior partido moçambicano, Daviz Simango, disse esperar que a contestação ao líder da Renamo, principal partido da oposição, Ossufo Momade, por guerrilheiros da organização, não venha a minar a paz no país.Daviz Simango, presidente do Movimento Democrático de Moçambique (MDM) e autarca da Beira, centro do país, advogou uma rápida resolução do diferendo na Resistência Nacional Moçambicana (Renamo), falando na segunda-feira em conferência de imprensa."Sendo estes guerrilheiros membros da Renamo, é importante que a liderança do partido seja humilde, tendo em conta a complexidade deste assunto e a almejada paz, com vista a trazer a estabilidade política, económica e social", declarou Simango.A instabilidade na Renamo, prosseguiu, pode ter origem no facto de as negociações sobre o processo de Desarmamento, Desmobilização e Reintegração (DDR) do braço armado do principal partido da oposição estar a excluir os guerrilheiros."Um dos grandes erros no processo de DDR é que as decisões vêm do topo e quase sempre o topo não se comunica eficientemente com a base e o sentimento de exclusão aparece", declarou Daviz Simango, que já foi quadro da Renamo.De acordo com o dirigente, é duro para os guerrilheiros da Renamo verem-se excluídos do processo de decisão em torno das suas vidas."Eles deram as suas vidas para a mudança da situação política no país, foram eles que garantiram a instalação de uma democracia em Moçambique", afirmou.Daviz Simango defendeu que o Governo e a Renamo devem dialogar com uma eventual fação dissidente da guerrilha do principal partido da oposição e evitar a perseguição, para não provocar um foco de instabilidade militar."Eu defendo audição, consulta, conversa com estas pessoas para que elas se sintam integradas na nossa sociedade e é isso que nós queremos", disse.Na quarta-feira, um grupo de guerrilheiros da Renamo ameaçou matar o líder do partido, caso este não renuncie ao cargo, acusando-o de destruir a organização.Em resposta, na quinta-feira, o porta-voz da Renamo, José Manteigas, desvalorizou a situação, considerando que o oficial que falou em nome dos revoltosos "é um desertor".