Partido no poder na África do Sul suspende secretário-geral suspeito de corrupção

O Congresso Nacional Africano (ANC), partido no poder na África do Sul, suspendeu o seu secretário-geral, Ace Magashule, por alegada fraude e corrupção pública de mais de 14,5 milhões de euros.

A suspensão, em vigor desde 3 de maio, foi tomada pelo Comité de Trabalho Nacional do ANC, que reafirmou a decisão da direção nacional do partido de que "todos os membros acusados de corrupção ou outros crimes graves devem afastar-se das suas funções no prazo de 30 dias", noticiou o canal público SABC.

De acordo com o canal público sul-africano, o secretário-geral do ANC, que já afirmou a intenção de apelar contra a decisão, não poderá representar a organização até ao desfecho do seu processo judicial.