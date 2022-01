Partido sul-africano abusa do sistema de compras públicas

O Congresso Nacional Africano (ANC), partido no poder na África do Sul, "abusou" do sistema de compras públicas para enriquecer a elite governante no país, revela a primeira parte do relatório sobre a corrupção na presidência de Jacob Zuma.

"As evidências mostram que os ideais do empoderamento foram grosseiramente manipulados e abusados para promover os interesses de alguns indivíduos", refere o documento de mais de 800 páginas, referente a quase quatro anos de testemunhos sobre a corrupção pública no governo do ANC, no poder desde 1994.

Segundo a comissão de investigação liderada pelo juiz Raymond Zondo, "bens e serviços foram frequentemente adquiridos quando não eram necessários" pelos quadros do ANC, "e muitas vezes em duplicação do trabalho que já havia sido feito", em vários níveis da administração pública sul-africana.