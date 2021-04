"Passámos fome": Aida esteve três dias no mato com a filha de um mês ao colo após fugir dos rebeldes em Palma

Aida Cisto, 29 anos, lembra-se bem do que os 'malfeitores' que atacaram Palma disseram ao grupo onde estava: "Saiam da nossa frente", num encontro fortuito durante a fuga, conforme relatou à Lusa.

Aida estava na vila na quarta-feira, dia 24, durante o ataque armado e juntou-se a outras pessoas num grupo que fugiu para a praia.

"Vimos uma canoa, pedimos socorro", conta, até porque "na outra margem estavam os 'malfeitores'", como se refere aos atacantes.

"Conseguimos deparar-nos com eles, mas graças a deus não fizeram nada", relata, acrescentando que só passados dois dias começaram "a reagir mal" aos encontros com quem deambulava pelo mato.

Os insurgentes "não dispararam para nós, só disseram: 'Saiam da nossa frente'", recorda Aida, seguindo-se um passo ainda mais acelerado.

Hoje o relato é feito a salvo em Pemba, com a filha bebé de um mês ao colo, depois de terem sido resgatadas num dos voos fretados por autoridades e privados para retirar os deslocados da zona de Afungi - uma vez que ali ao lado está uma pista de aviação, do complexo do projeto de gás do norte de Moçambique.

"Passámos fome de verdade", conta, mas não deixou de amamentar a filha: "Tínhamos de aguentar".

Mesmo passando noites em que "não havia sono: só disparos, até ontem [segunda-feira]", resume.

"Perdi muitas amigas por fome", porque a falta de alimentos levava-as de volta à vila de Palma, ainda tomada por insurgentes.

Aida recorda as últimas palavras que uma delas lhe dirigiu: "Estou saturada. Vou para lá", para Palma, mas "deram-lhe um tiro".

Outras amigas "foram cortadas", ou seja, vítimas dos golpes de catana com que os grupos armados de Cabo Delgado já fizeram decapitações.

O sol já se pôs em Pemba e pela primeira vez, desde há seis dias, para Aida Cisto, a noite promete não ter som de tiroteios.

Sentada no relvado frente ao aeroporto de Pemba, como dezenas de outras famílias deslocadas, Aida aguarda pelo marido para ir para casa, com quatro paredes.

"Vou ter de recomeçar [a vida] do zero", conclui, mas essa preocupação já pode ficar para o dia seguinte.

No ataque do dia 24, em Palma, dezenas de civis foram mortos, segundo o Ministério da Defesa moçambicano.

O recinto onde estão a ser erguidas as infraestruturas do projeto de gás dista cerca de 25 quilómetros da vila de Palma e não foi atingido pelos ataques e confrontos que se seguiram entre os grupos armados e as Forças de Defesa e Segurança moçambicanas.

A violência está a provocar uma crise humanitária com quase 700 mil deslocados e mais de duas mil mortes.

O Daeh reivindicou na segunda-feira o controlo da vila de Palma, junto à fronteira com a Tanzânia.