Passaportes entregues antes da pandemia no Consulado de Portugal de Luanda já podem ser recolhidos

O Consulado de Portugal em Luanda anunciou quarta-feira que os requerentes de visto Schengen que entregaram os seus passaportes no início de 2020, antes da declaração do estado de emergência devido à covid-19, já podem levantar os seus documentos.

Num comunicado feito através do seu site na Internet, o Consulado português adianta que os pedidos de visto foram divididos em "concedidos" e "cancelados", sem informar quantos pedidos de visto se encontravam nesta situação e quantos foram autorizados.

Entre os motivos para o cancelamento dos pedidos estão os passaportes caducados e processos incompletos ou com informação desatualizada.

Entre 18 de março de 2020 e 22 de março de 2022, as restrições de viagens impostas devido à pandemia levaram à suspensão dos vistos Schengen, sendo permitidas apenas viagens consideradas "essenciais" cujos requisitos foram sendo alargados.

Existem dois tipos de visto para Portugal: os Schengen, de curta duração, e os "nacionais", de longa duração, que podem ser de residência ou estada temporária e pedidos por estudantes, trabalhadores, formação, tratamento médico por mais de 90 dias, investidores, nómadas digitais.

O consulado informa que os passaportes se encontram disponíveis para recolha no Centro de Vistos da VFS Portugal, podendo o estado dos pedidos de visto ser consultado no site https://visa.vfsglobal.com/ago/pt/prt/track-application ou utilizando o código QR, introduzindo a referência "POLA" e a data de nascimento do requerente.

O consulado publicou igualmente uma série de conselhos para os angolanos que pretendem solicitar um visto para Portugal, disponível em: https://luanda.consuladoportugal.mne.gov.pt/pt/o-consulado/noticias/conselhos-%C3%BAteis-para-pedidos-de-visto.

O embaixador de Portugal em Angola, Francisco Alegre Duarte, disse em outubro que o consulado-geral de Portugal em Luanda tem vindo a bater recordes mensais de solicitações de vistos por parte de angolanos que querem viajar para Portugal e estava a trabalhar para recuperar o atraso que existia do tempo da pandemia.

O consulado-geral em Luanda é o maior centro emissor de vistos de toda a rede diplomática portuguesa.

Segundo informações do consulado, em 2019 foram emitidos 73.607 vistos, cerca de 278 vistos por dia (média baseada em 22 dias úteis/mês), número que decresceu abaixo dos dez mil nos anos de pandemia (9651 vistos emitidos em 2020 e 9860 em 2021).

Este ano, foram emitidos até 06 de dezembro 34570 vistos, uma média de cerca de 141 por dia.

Um terço (11842) foram emitidos entre setembro e novembro, elevando a média diária para 174 vistos.