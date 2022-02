Patrões moçambicanos querem fronteira com África do Sul aberta 24 horas

A Confederação das Associações Económicas de Moçambique, maior associação patronal do país, quer que a principal fronteira rodoviária com a África do Sul passe a funcionar 24 horas por dia, anunciou em comunicado.

"A CTA efetuou diligências junto do ministro da Indústria e Comércio de Moçambique e do alto comissariado da África do Sul em Maputo, no sentido de intercederem para a extensão permanente do horário" da fronteira de Ressano Garcia "para 24 horas", anunciou.

A limitação das operações a períodos diurnos trava a circulação entre os dois países, realça a CTA.

O objetivo passa por "resolver o problema de congestionamento que se verifica como resultado do aumento do fluxo transfronteiriço entre os dois países e da frota com destino ao Porto de Maputo", situado a cerca de 100 quilómetros e que escoa grandes quantidades de minério sul-africano.

Ao longo da berma da estrada, são comuns as filas de quilómetros de veículos pesados com contentores de minérios com destino a Maputo.

Segundo a associação patronal, o funcionamento permanente deve incluir permissão para que os camiões "operem após as 22 horas, de modo a garantir maior celeridade no escoamento das exportações e importações".

"Os constrangimentos que têm sido arrolados, levam à redução da competitividade deste importante corredor regional", alerta a CTA.

Segundo a associação, o alto comissariado da África do Sul em Maputo já respondeu à pretensão assegurando que "continuará a trabalhar com o governo de Moçambique" para que a fronteira de Ressano Garcia esteja sempre aberta, "no âmbito da melhoria da cooperação bilateral e fortalecimento dos laços entre os dois países".

Atualmente, a fronteira de Ressano Garcia funciona durante 24 horas apenas em épocas festivas, como de passagem de ano e Páscoa.