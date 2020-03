Os cantores angolanos Paulo Flores e Yuri da Cunha voltam a gravar juntos. O tema ‘Njila ia Dikanga’ é o início de um trabalho conjunto que culminará num show em Lisboa.

Paulo Flores e Yuri da Cunha falam sobre a música ‘Njila ia Dikanga’. "No fundo tem a ver com a nossa essência. Quando a avó do Yuri morreu, houve naturalmente entre nós uma conversa sobre as nossas memórias. O Yuri contou-me que a avó, antes de morrer, queria passar pelo caminho da Dikanga. Que também é um local, significa um caminho distante. E eu lembrei-me que o desejo das minhas avós era também de morrer voltando ao seu lugar. Daí surgiu a ideia da música, que fala exatamente disso: ‘Meu filho podes ir para longe, mas não te esqueças do teu lugar, do teu nome, nem de voltar’. Esse foi o contexto desenvolvido na música", conta Paulo Flores. "Uma música que sai do fundo das nossas almas", acrescenta Yuri da Cunha sobre este Semba que tem muito da sua melodia, e a letra de Paulo Flores.

"Temos sempre projetos grandes e lindos sobre música. Mas desta vez parece que a coisa quer andar por si mesma. Sentimos que sim. Temos feito muita coisa juntos nos nossos momentos, não só de lazer, mas também de trabalho", explica Yuri da Cunha.

Não é a primeira vez que os artistas gravam juntos. "No fundo é o que vamos criando e recriando juntos. Tudo começou com o ‘Rumba nza Tukine’, um clássico de David Zé, que nós fizemos em 2009. Foi um clássico antigo que voltou a tornar-se um clássico na nossa versão. Depois o Yuri, que é amigo do Jorge Aragão, falou com ele e fizemos uma adaptação da sua música ‘Garoto Atrevido’ para Semba. O ‘Njila ia Dikanga’ será, se calhar, o início desse percurso que nós queremos fazer mais vezes ao vivo", diz Paulo Flores.

Os cantores preparam este trabalho que culmina com a gravação de um CD/DVD e um grande espetáculo em Lisboa.