Pedro Maria Santos Pessoa e Costa é o novo embaixador de Portugal em Angola

O novo embaixador de Portugal em Angola, Pedro Maria Santos Pessoa e Costa, deverá tomar posse até ao final de março, disse a porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros em declarações à Lusa."O novo embaixador em Luanda já foi nomeado por decreto do Presidente da República", disse a porta-voz, acrescentando que se seguem agora "os normais procedimentos de transferência e instalação", pelo que "é previsível que esses procedimentos se concluam até à primavera".A exoneração de Pedro Pessoa e Costa do cargo de embaixador no Panamá e a colocação em Angola foi publicada em Diário da República em 30 de dezembro, mas o seu nome já estava a ser veiculado desde o verão passado.Em setembro, o ministro dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva, anunciou a mudança em várias embaixadas, confirmando que Luanda e Praia seriam duas das capitais onde a representação diplomática portuguesa ia mudar.