Pelo menos 10 civis mortos em explosão de mina no Burkina Faso

Pelo menos dez passageiros de um autocarro morreram domingo quando o veículo acionou uma mina no leste do Burkina Faso, anunciou esta segunda-feira o governador desta região fronteiriça com o Níger.

"Na tarde do dia 25 de dezembro de 2022, um pequeno autocarro de transporte público acionou uma mina no eixo rodoviário Fada N'Gourma - Kantchari, perto da aldeia de Bougui. Infelizmente a explosão provocou a morte de dez passageiros, que foram transportados para o hospital de Fada N'Gourma, principal cidade da região. Outros passageiros estão desaparecidos", lê-se no comunicado assinado pelo coronel Hubert Yameogo.

Fonte da segurança contactada pela agência France-Presse (AFP) confirmou o ataque "com um engenho explosivo artesanal" e confirmou a morte de "dez civis".