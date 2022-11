Pelo menos 11 mortos em deslizamento de terras nos Camarões

Pelo menos 11 pessoas morreram este domingo num deslizamento de terras que aconteceu durante uma concentração de homenagem aos mortos, num bairro de Iaundé, capital dos Camarões, anunciou o governador daquela região, na rádio pública CRTV.

De acordo com a agência France-Presse (AFP), ao início da noite, quatro corpos, cobertos por lençóis brancos, foram retirados pela polícia no bairro de Damas, na periferia de Iaundé. No local, relata um jornalista da AFP, estavam este domingo à noite centenas de moradores em pânico, à procura de familiares e amigos, e equipas de resgate a tentar chegar ao local do acidente.

Várias famílias estavam instaladas numa tenda num terreno baldio, num topo de uma colina, quando o terreno cedeu, contaram à AFP vários moradores.