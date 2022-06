Pelo menos 12 mortos em novo ataque no nordeste da RDCongo

Pelo menos 12 pessoas morreram na segunda-feira num ataque de rebeldes no nordeste da República Democrática do Congo (RDCongo), segundo o Barómetro de Segurança do Kivu, que atribui a autoria à Cooperativa para o Desenvolvimento do Congo (Codeco).

O ataque ocorreu apenas 48 horas após a Codeco se ter comprometido a cessar as hostilidades em todo o território e a participar nas conversações de paz lançadas pelo Governo congolês em Nairobi no passado mês de abril.

Os atacantes invadiram na segunda-feira à noite uma aldeia piscatória nas margens do Lago Albert - que faz fronteira com o vizinho Uganda - em território de Djugu, que faz parte da província de Ituri.