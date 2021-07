Pelo menos 12 pessoas morreram em naufrágio no norte de Moçambique

Pelo menos 12 pessoas morreram na sequência de um naufrágio ocorrido na segunda-feira, em Cabo Delgado, no norte de Moçambique, disse esta quarta-feira à Lusa fonte da administração marítima.

A embarcação saía de Pemba, capital provincial, com destino à Ilha do Ibo, transportando 26 pessoas e quatro toneladas de produtos do Programa Alimentar Mundial (PAM) destinados a deslocados devido a violência armada naquela província, disse à Lusa Tuacale Avelino, administrador marítimo de Pemba.

Das 26 pessoas, 23 das quais eram passageiros e três eram da tripulação, 14 foram resgatadas com vida e 12 morreram.