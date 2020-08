Pelo menos 13 civis mortos em alegado ataque de rebeldes na República Democrática do Congo

Pelo menos 13 civis morreram na noite de sexta-feira no nordeste da República Democrática do Congo (RDCongo) num alegado ataque dos rebeldes ugandenses das Forças Democráticas Aliadas (ADF), disse este sábado uma ativista à agência de notícias EFE.

O ataque, de acordo com o ativista da sociedade civil local, ocorreu na cidade de Matiba, no território de Beni, província de Kivu do Norte, área próxima a uma base dos rebeldes.

Os ugandeses "estão aqui há alguns meses. Continuamos a informar às FARDC (Forças Armadas da RDCongo) e também à Missão das Nações Unidas para a estabilidade da República Democrática do Congo (MONUSCO), mas nada foi feito. E foi aqui que ocorreu o incidente" de sexta-feira, disse o ativista Kizito Ango, líder da sociedade civil local, por telefone à EFE.