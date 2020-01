Pelo menos 14 civis mortos em ataque no Mali

Pelo menos 14 civis morreram e outros dois ficaram feridos durante um ataque ocorrido na região de Mopti, no Mali, divulgaram esta sexta-feira as Nações Unidas, num comunicado em que condenam o atentado e manifestam consternação pelas vítimas.

De acordo com o representante especial do secretário-geral da ONU e chefe da missão de Paz no Mali (Minusma), Mahamat Saleh Annadif, o ataque ocorreu na noite de 15 para 16 de janeiro na localidade de Sinda, na comunidade de Douentza, região de Mopti.

O ataque, que matou pelo menos 14 civis e feriu outros dois, terá sido levado a cabo por homens armados com espingardas de caça e armas automáticas e que se deslocavam em motas, segundo testemunhos citados pela Minusma, que enviou para o local uma equipa.