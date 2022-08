Pelo menos 14 mortos e 25 feridos em três acidentes em província do Norte de Moçambique

Pelo menos 14 pessoas morreram e outras 25 ficaram feridas em resultado de três acidentes de viação no fim de semana na província de Nampula, no norte de Moçambique, disse esta segunda-feira à Lusa fonte oficial.

"Destes acidentes, dois foram do tipo despiste e capotamento e o terceiro foi um choque entre uma viatura e um comboio", disse à Lusa Zacarias Nacute, porta-voz da Polícia da República de Moçambique na província de Nampula.

Segundo a fonte, no primeiro acidente, ocorrido no sábado, uma viatura de caixa aberta despistou-se e capotou na Estrada Nacional Número 13, no distrito de Malema, matando seis pessoas no local.

O segundo sinistro ocorreu na Estrada Nacional Número 1, no distrito de Monapo, quando uma viatura de transporte semicoletivo também se despistou e capotou, provocando a morte de cinco pessoas e ferindo várias outras.

"Nestes dois acidentes, o excesso de velocidade foi uma das causas", frisou o porta-voz.

O terceiro acidente ocorreu durante a madrugada de domingo, quando um veículo que tentava atravessar a passagem de nível foi arrastado por um comboio, tendo sido registados três óbitos dos ocupantes da viatura.

Além de 14 mortos, os três acidentes provocaram um total de 25 feridos, 13 dos quais graves.

Os índices de sinistralidade rodoviária em Moçambique são classificados como dramáticos por várias organizações.

As autoridades moçambicanas, que reforçaram a fiscalização nas últimas semanas, têm apontado o excesso de velocidade e condução sob efeito de álcool como as principais causas dos sinistros.

Em média, pelo menos mil pessoas morrem anualmente nas estradas, segundo dados avançados à Lusa pela Associação Moçambicana Para as Vítimas de Insegurança Rodoviária (Amviro).