Pelo menos 14 mortos em derrocada de mina artesanal no leste do Congo

Pelo menos 14 pessoas morreram e três ficaram gravemente feridas na derrocada de uma mina artesanal em Kampene, no leste da República Democrática do Congo (RDCongo), anunciou esta quarta-feira o ministro congolês de Solidariedade Nacional e Ação Humanitária."Derrocada esta manhã, 02 de outubro de 2019, na cidade mineira de Kampene, localizada a 180 quilómetros a sul de Kindu! Balanço provisório: 14 mortos e três feridos graves hospitalizados", escreveu o ministro Steve Mbikayi na plataforma social Twitter, assegurando que "as buscas prosseguem".Na publicação, o ministro deixou ainda uma mensagem de condolências às famílias afetadas e anunciou que o Executivo irá tomar "todas as medidas necessárias".Os acidentes em minas na RDCongo são um fenómeno comum e mortífero, sendo que estas são frequentemente exploradas por mineiros artesanais.Estes mineiros artesanais trabalham em condições difíceis e sem respeitar as normas de segurança.A atividade mineira ilegal procura vender os minérios extraídos a empresas que então as vendem a internacionais estrangeiras.