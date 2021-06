Pelo menos 15 "capacetes azuis" no Mali ficaram feridos na sequência de um ataque com um veículo armadilhado contra uma posição temporária no norte do Mali, anunciou a missão das Nações Unidas no país (Minusma).

Num comunicado divulgado na plataforma Twitter, a Minusma anunciou que o ataque aconteceu na cidade de Ichagara, não tendo fornecido mais pormenores.

À agência noticiosa espanhola Efe, fontes locais afirmaram que o ataque foi dirigido contra uma base temporária do contingente alemão da Minusma.