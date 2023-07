Pelo menos 16 civis mortos em ataques com 'rockets' no Sudão

Pelo menos 16 civis morreram, na sexta-feira, na sequência de ataques com 'rockets' que atingiram as suas casas no Darfur, no oeste do Sudão, anunciou este sábado o sindicato local de advogados.

"Durante trocas de 'rockets' entre o exército e as Forças de Apoio Rápido, 16 civis foram mortes em Nyala", capital do sul do Darfur, revelou o sindicato com base numa "primeira avaliação provisória".

Pelo menos um homem foi abatido por um 'sniper', refere o sindicato, acrescentando que, em abril, em El-Geneina, capital de Darfur ocidental, já tinham sido dizimados moradores e, desde então, dezenas de milhares fugiram para o Chade, a oeste do Sudão.