Há pelo menos 16 portugueses retidos no Sudão devido aos confrontos entre o Exército e os paramilitares do RSF. São trabalhadores de várias empresas e, segundo um deles afirmou à RTP, aguardam a reabertura do aeroporto para serem retirados do país.









Esta quarta-feira registaram-se novos combates junto ao quartel-general do Exército, no centro de Cartum, antes de ser anunciado um novo cessar-fogo de 24 horas a partir do final do dia, depois de a trégua anterior, na véspera, ter colapsado, com ambas as partes a acusarem-se mutuamente de não respeitarem o acordo.