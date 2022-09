Pelo menos 17 mortos em desmoronamento de mina de ouro no Sudão

Pelo menos 17 pessoas morreram na sequência do desmoronamento de uma mina de ouro no sul do Sudão, um dos principais produtores africanos daquele minério, disse hoje a empresa estatal de Recursos Minerais.

"Dezassete pessoas, incluindo seis refugiados sudaneses do sul, foram mortas pelo desmoronamento de um poço de extração numa mina na cidade de Al Liri, no estado de Kordofan do Sul", disse o diretor da empresa, Warsha Nasser, à televisão estatal sudanesa.

Naser explicou que o acidente ocorreu na segunda-feira e que as vítimas estavam a trabalhar sem licença num poço de 40 metros de profundidade na mina Dumblow e que o acidente nada teve a ver com as operações formais da mina.

Nos primeiros momentos após o desmoronamento, os corpos de dois dos mortos foram recuperados, mas a busca pelos restantes teve de ser suspensa porque o poço estava cheio de água devido às fortes chuvas.

O Sudão é considerado um dos maiores produtores de ouro de África, com uma produção de 30,3 toneladas só na primeira metade de 2021, de acordo com os últimos dados oficiais disponíveis.

Contudo, 80% do ouro extraído no país provém da mineração informal, onde mais de dois milhões de pessoas trabalham em condições extremamente duras, pelo que o presidente da empresa mineira estatal sublinhou a necessidade de reforçar o controlo das minas para evitar a entrada de mineiros ilegais.

As receitas da mineração de ouro no Sudão atingiram 720 milhões de dólares (727,1 milhões de euros) durante o primeiro trimestre deste ano, de acordo com informações do Banco Central do Sudão.