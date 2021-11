Pelo menos 18 pessoas morreram no domingo no desmoronamento de uma mina de ouro artesanal na região de Maradi, no sul do Níger, perto da Nigéria, anunciou esta segunda-feira o presidente da autarquia onde ocorreu a tragédia.

"O balanço provisório é de 18 mortos, que sepultámos hoje de manhã. Há também sete feridos hospitalizados", disse o autarca de Dan-Issa, Adamou Guéraou, citado pela agência France-Presse.

Segundo a mesma fonte, entre os feridos há cidadãos nigerianos.