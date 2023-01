Pelo menos 19 mortos em colisão entre autocarro e camião no Senegal

Pelo menos 19 pessoas morreram esta segunda-feira numa colisão entre um autocarro e um camião, no norte do Senegal, oito dias após um acidente rodoviário que matou mais de 40 pessoas, segundo os bombeiros.

A colisão perto da cidade de Sakal, na região de Louga, deixou ainda 24 pessoas feridas, disse à AFP o coronel Papa Ange Michel Diatta, um funcionário dos bombeiros nacionais.

A colisão entre dois autocarros causou a morte de mais de 40 pessoas no dia 8 de janeiro no centro do país, pondo em evidência os problemas nas estradas no Senegal, tal como em muitos países africanos: veículos em mau estado e inseguros, condução imprudente, ou corrupção generalizada de funcionários responsáveis pela aplicação das leis ou pela emissão de cartas de condução.