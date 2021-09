Pelo menos 21 mortos em descarrilamento na República Democrática do Congo

Pelo menos 21 pessoas morreram, entre as quais quatro crianças, vítimas do descarrilamento de um comboio de mercadorias no nordeste da República Democrática do Congo, anunciaram autoridades locais.

O acidente, cujas consequências se desconheciam até agora, ocorreu na noite de quarta-feira na ferrovia que liga a cidade de Kisangani ao território de Ubundu, na província de Tshopo, e seis das vítimas mortais foram resgatadas na sexta-feira entre os escombros do comboio.

Segundo o governador interino daquela província, Maurice Abibu Sakapela, o sinistro aconteceu sob chuva intensa, mas as causas permanecem desconhecidas.